У випуску 3 «Х-фактор»-9 суддя проекту Дмитро Шуров розповів про перший поцілунок. Навіяв такі спогади учасник кастингу Аллан Бріан, який виконав пісню Bryan Adams «Please forgive me». Читайте докладніше.

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«У мене під цю пісню був перший поцілунок у житті. На дискотеці під Bryan Adams «Please forgive me», — відверто зізнався Дмитро Шуров під час виступу учасника.

Аллан Бріан приїхав із далекої Шотландії. Він вважає, що Україна — його доля. Чоловік надихає інших людей, але сам не наважується на найголовніший крок — повірити в себе. На «Х-фактор»-9 Аллан вирішив це виправити.

Дивіться виступ Аллана Бріана у випуску 3 «Х-фактор»-9 вже зараз!

Video: На кастингу «Х-фактор»-9 Дмитро Шуров розповів про перший поцілунок У випуску 3 «Х-фактор»-9 суддя проекту Дмитро Шуров розповів про перший поцілунок, читайте докладніше

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