В выпуске 3 «Х-фактор»-9 судья проекта Дмитрий Шуров рассказал о первом поцелуе. Навеял такие воспоминания участник кастинга Аллан Бриан, который исполнил песню Bryan Adams «Please forgive me». Читайте подробнее.

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«У меня под эту песню был первый поцелуй в жизни. На дискотеке под Bryan Adams «Please forgive me», — разоткровенничался Дмитрий Шуров во время выступления участника.

Аллан Бриан приехал из далекой Шотландии. Он считает, что Украина — его судьба. Мужчина вдохновляет других людей, но сам не решается на самый главный шаг — поверить в себя. На «Х-фактор»-9 Аллан решил это исправить.

Смотрите выступление Аллана Бриана в выпуске 3 «Х-фактор»-9 прямо сейчас!

Video: На кастинге «Х-фактор»-9 Дмитрий Шуров рассказал о первом поцелуе В выпуске 3 «Х-фактор»-9 судья проекта Дмитрий Шуров рассказал о первом поцелуе, читайте подробнее

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