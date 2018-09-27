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Телеканал СТБ / Судья «Х-фактор»-9 Дмитрий Шуров с сыном и голливудской актрисой Энн Хэттевей защищали права женщин в Нью-Йорке

Судья «Х-фактор»-9 Дмитрий Шуров с сыном и голливудской актрисой Энн Хэттевей защищали права женщин в Нью-Йорке

Телеканал СТБ

26 сентября в Нью-Йорке состоялся Impact Summit HeForShe – ежегодное мероприятие для представителей международного социального движения за права женщин и гендерного равноправия в мире. Нашу страну на саммите представлял певец и судья «Х-фактор»-9 Дмитрий Шуров (Pianoбой) с сыном Львом, которые являются амбассадорами движения в Украине. Читайте подробнее.

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«Я – феминист, поэтому поддерживаю женщин в их желании развиваться на равных правах с мужчинами. В Украине пока это движение только набирает силу, и для меня почетно быть одним из первых. В этом году на Impact Summit HeForShe нам с сыном повезло познакомиться с реально влиятельными личностями. Вдохновляет видеть людей, которые не только говорят, но и творят историю. Очень много информации, фантастическая палитра участников: президенты, королевы, актеры и актрисы, ученые, бизнесмены, деятели всех сфер, которым не безразлично, что в мире существует несправедливость. Большое впечатление на меня лично произвели доклады королевы Иордании Рании, президента Исландии Гвюдни Йоуханнессона и актрисы Энн Хэттевей. Теперь мечтаю сыграть на следующем саммите – тамошний рояль меня полностью устраивает!», улыбается Дмитрий.

Движение HeForShe основано в 2014 году, но в Украину пришло только в 2018 HeForShe это теория о политическом, экономическом и социальном равенстве полов. Мировыми адептами являются актеры Эмма Уотсон и Мэтт Дэймон, премьер Канады Джастин Трюдо и экс-президент США Барак Обама. Основные проблемы, которые решает движение: социальные ограничения женщин и стереотипы по ним; меньше, чем у мужчин, зарплата на аналогичных должностях; насилие и агрессия к женщинам; меньшее влияние на политическую жизнь стран, чем у мужчин.

Амбассадор движения HeForShe в Украине Дмитрий Шуров:

  • Мужчины и женщины рождаются разными физиологически и психологически, но имеют равные права на достижения своей мечты, честную конкуренцию и счастье по-своему.
  • Между женщинами и мужчинами есть определенная синергия, со-творчество на равных правах 50:50, рождающая не только детей, но и все остальное, что нас окружает.
  • Гендер, цвет кожи, национальность, вероисповедание могут быть разными, объединяет людей равенство перед законом.
  • Чем больше разных людей, стран, культур видит ребенок, тем лучше он понимает, что быть другим нормально.
  • Стереотипы устаревшие способы видеть мир. Ребята могут носить розовое, а девушки могут заниматься боксом, если они этого хотят.
  • Когда-то я хотел собрать полностью женский бэнд барабанщица, басистку, гитаристку и пианистку. Но в то время в честной конкуренции оказалось, что ребята сильнее.
  • Я не боюсь признать, что было время, когда моя жена зарабатывала больше меня и тянула нашу семью.
  • Человек становится гармоничным, когда получает поровну внимания и любви от обоих родителей. Это заложено генетикой, поэтому я мечтаю о временах, когда папа в декрете перестанет быть в Украине чудом.

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Уже в эту субботу, 29 сентября, вы увидите любимца миллионов в продолжении 9 сезона шоу «Х-фактор». Не пропустите!

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