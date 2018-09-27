26 сентября в Нью-Йорке состоялся Impact Summit HeForShe – ежегодное мероприятие для представителей международного социального движения за права женщин и гендерного равноправия в мире. Нашу страну на саммите представлял певец и судья «Х-фактор»-9 Дмитрий Шуров (Pianoбой) с сыном Львом, которые являются амбассадорами движения в Украине. Читайте подробнее.

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«Я – феминист, поэтому поддерживаю женщин в их желании развиваться на равных правах с мужчинами. В Украине пока это движение только набирает силу, и для меня почетно быть одним из первых. В этом году на Impact Summit HeForShe нам с сыном повезло познакомиться с реально влиятельными личностями. Вдохновляет видеть людей, которые не только говорят, но и творят историю. Очень много информации, фантастическая палитра участников: президенты, королевы, актеры и актрисы, ученые, бизнесмены, деятели всех сфер, которым не безразлично, что в мире существует несправедливость. Большое впечатление на меня лично произвели доклады королевы Иордании Рании, президента Исландии Гвюдни Йоуханнессона и актрисы Энн Хэттевей. Теперь мечтаю сыграть на следующем саммите – тамошний рояль меня полностью устраивает!», – улыбается Дмитрий.

Движение HeForShe основано в 2014 году, но в Украину пришло только в 2018 HeForShe – это теория о политическом, экономическом и социальном равенстве полов. Мировыми адептами являются актеры Эмма Уотсон и Мэтт Дэймон, премьер Канады Джастин Трюдо и экс-президент США Барак Обама. Основные проблемы, которые решает движение: социальные ограничения женщин и стереотипы по ним; меньше, чем у мужчин, зарплата на аналогичных должностях; насилие и агрессия к женщинам; меньшее влияние на политическую жизнь стран, чем у мужчин.

Амбассадор движения HeForShe в Украине Дмитрий Шуров:

Мужчины и женщины рождаются разными физиологически и психологически, но имеют равные права на достижения своей мечты, честную конкуренцию и счастье по-своему.

Между женщинами и мужчинами есть определенная синергия, со-творчество на равных правах 50:50, рождающая не только детей, но и все остальное, что нас окружает.

Гендер, цвет кожи, национальность, вероисповедание могут быть разными, объединяет людей равенство перед законом.

Чем больше разных людей, стран, культур видит ребенок, тем лучше он понимает, что быть другим – нормально.

нормально. Стереотипы – устаревшие способы видеть мир. Ребята могут носить розовое, а девушки могут заниматься боксом, если они этого хотят.

устаревшие способы видеть мир. Ребята могут носить розовое, а девушки могут заниматься боксом, если они этого хотят. Когда-то я хотел собрать полностью женский бэнд – барабанщица, басистку, гитаристку и пианистку. Но в то время в честной конкуренции оказалось, что ребята сильнее.

барабанщица, басистку, гитаристку и пианистку. Но в то время в честной конкуренции оказалось, что ребята сильнее. Я не боюсь признать, что было время, когда моя жена зарабатывала больше меня и тянула нашу семью.

Человек становится гармоничным, когда получает поровну внимания и любви от обоих родителей. Это заложено генетикой, поэтому я мечтаю о временах, когда папа в декрете перестанет быть в Украине чудом.

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