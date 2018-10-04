Дмитрий Шуров поддержал законопроект против буллинга в школах, сделав свой вклад в движение. Верховная Рада приняла законопроект, направленный на противодействие буллингу в учебных заведениях.Читайте подробнее.

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Во вторник, 2 октября, Верховная Рада в первом чтении приняла законопроект, направленный на противодействие буллингу в учебных заведениях. Законопроект поддержали 228 парламентариев.

Свой вклад в поддержку законопроекта против буллинга в школах сделал и судья «Х-фактор»-9 Дмитрий Шуров. Весной артист снял клип на песню «Все, що тебе не вбиває» и призвал поклонников любить себя и не бояться быть не такими, как все:

«Всем, кто «не такой, как все» посвящается! Не бойтесь быть собой, даже если вы не похожи на большинство. Те, кто нас любят, делают нас сильными, а те, кто ненавидит, — неудержимыми. Каждый человек в мире уникальный. А все, что тебя не убивает, пусть не пугает».

Напомним, проект закона предлагает дополнить Кодекс Украины об административных правонарушениях новой статьей, которая устанавливает ответственность за буллинг, а также его сокрытие работниками учебных заведений. Также принятый законопроект предусматривает внесение определения термина «буллинг».

Буллинг — это моральное или физическое насилие, агрессия в любой форме или любые другие действия, совершенные с целью вызвать страх, тревогу, подчинить человека своим интересам, которые имеют признаки сознательного жестокого отношения.

Потенциальный размер штрафа — до 200 необлагаемых минимумов, то есть 3 400 гривен.

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