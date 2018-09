У 5 випуску проекту «Ультиматум» головні герої прийшли з проблемою: дружина вважає свого обранця нікчемним. «Мій чоловік постійно перекладає відповідальність на мене», – стверджує вона. При цьому жінка постійно тисне на нього авторитетом, не даючи можливості проявити свої чоловічі якості. Чи вдасться головним героям помиритися? Дізнайтеся у 5 випуску «Ультиматуму».

У наступному випуску «Ультиматуму» зустрілися чоловік з дружиною, які зовсім не можуть примиритися в побуті. Для неї нормально кричати на свого чоловіка і кидатися в нього тарілками. Він же своєю чергою намагається згладити ситуацію, що призводить до ще більшого конфлікту.

Через таку поведінку чоловіка героїня впевнена, що її обранець – «ганчірка», і при будь-якому зручному випадку намагається задавити авторитетом. Навіть сидячи в студії поряд з чоловіком, жінка відкрито казала, що не впевнена, що ця людина зможе її захистити.

Але чи так це насправді? І що зробить чоловік, коли на вулиці п’яний мужик почне чіплятися до його дружини? Дивіться сьогодні о 22:50 на телеканалі СТБ 5 випуск шоу «Ультиматум»:

