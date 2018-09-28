В 5 выпуске проекта «Ультиматум» главные герои пришли с проблемой: жена считает своего избранника ничтожным. «Мой муж постоянно перекладывает ответственность на меня», – утверждает она. При этом женщина постоянно давит его авторитетом, не давая возможности проявить свои мужские качества. Получится ли у главных героев помириться? Узнайте в 5 выпуске «Ультиматума».

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В следующем выпуске «Ультиматума» встретились муж с женой, которые совсем не могут примириться в быту. Для нее нормально кричать на своего мужа и бросаться в него тарелками. Он же в свою очередь пытается сгладить ситуацию, что приводит к еще большему конфликту.

Из-за такого поведения мужчины героиня уверена, что ее муж – «тряпка», и при любом удобном случае пытается задавить авторитетом. Даже сидя в студии рядом с мужем, женщина открыто говорила, что не уверена, что этот человек сможет ее защитить.

Но так ли это на самом деле? И что сделает мужчина, когда на улице пьяный мужик начнет приставать к его женщине? Смотрите сегодня в 22:50 на телеканале СТБ 5 выпуск шоу «Ультиматум»:

Video: «Ультиматум» 5 выпуск: когда жена считает мужа «тряпкой» О чем будет 5 выпуск шоу Ультиматум. Что делать, если жена считает мужа тряпкой выясняли в 5 выпуске проекта Ультиматум

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