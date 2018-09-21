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Телеканал СТБ / «Ультиматум» випуск 4: як впоратися з надто ревнивим чоловіком

«Ультиматум» випуск 4: як впоратися з надто ревнивим чоловіком

Телеканал СТБ

В 4 випуску герої програми знову стикнуться з ревнощами. Але цього разу тиск не витримала дружина. «Він ревнує мене до моєї професії, я не можу спокійно на сцену вийти», – стверджує співачка. Але чи така чиста насправді її совість? І що відбувається за лаштунками? Дивіться в 4 випуску шоу «Ультиматум»!

Ультиматум

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У героїні 4 випуску Ірини багато прихильників. І це не дивно, адже вона співачка і увагою не обділена. Але така ситуація не влаштовує її чоловіка, який давно підозрює дівчину в зраді.

«Мені не подобається, що Іра постійно говорить про те, що хоче збільшити собі груди, наростити вії, зробити губи, тоді як у нас маленька дочка. Мені реально доводиться її просити, щоб вона застебнула ґудзик або наділа довшу сукню», – ділиться чоловік у студії, не розуміючи, для кого його дружина так чепуриться.

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Підтримати чоловіка також приїхала його мама. Вона впевнена, що її невістка занадто любить увагу сторонніх чоловіків до себе, а повинна зосередиться на родині та своєму чоловікові.

За допомогою прихованої зйомки і провокацій довелося з’ясовувати, чи здатна насправді Ірина на зраду і що для неї на першому місці – увага зі сторони чи власний чоловік? Дивіться, що вдалося з’ясувати, сьогодні, 21 вересня, о 22:50 на телеканалі СТБ!

Video: «Ультиматум» випуск 4: як впоратися з надто ревнивим чоловіком

В 4 випуску шоу Ультиматум розбирали, звідки беруться чоловічі ревнощі, чому зраджують жінки і як перестати ревнувати. Дивитися онлайн 4 випуск Ультиматум

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