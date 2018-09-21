В 4 выпуске герои программы опять столкнутся с ревностью. Но в этот раз давление не выдержала жена. «Он ревнует меня к моей профессии, я не могу спокойно на сцену выйти», – утверждает певица. Но так ли чиста ее совесть? И что происходит за кулисами? Смотрите в 4 выпуске шоу «Ультиматум»!

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У героини 4 выпуска Ирины много поклонников. Это и немудрено, ведь она певица и вниманием не обделена. Но такой расклад не устраивает ее мужа, который давно подозревает девушку в измене.

«Мне не нравится, что Ира постоянно говорит о том, что хочет увеличить себе грудь, нарастить ресницы, сделать губы, в то время, когда у нас маленькая дочь. Мне реально приходится ее упрашивать, чтобы она застегнула пуговицу или надела более длинное платье», – делится муж в студии, не понимая, для кого жена так наряжается.

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Поддержать мужчину также приехала его мама. Она уверена, что ее невестка слишком любит внимание посторонних мужчин к себе, а должна сосредоточиться на семье и муже.

С помощью скрытой съемки и провокаций пришлось выяснять, способна ли на самом деле Ирина на измену и что для нее на первом месте – внимание со стороны или собственный муж? Смотрите, что удалось выяснить, сегодня, 21 сентября, в 22:50 на телеканале СТБ!

Video: «Ультиматум» выпуск 4: как справиться с чересчур ревнивым мужем В 4 выпуске шоу Ультиматум разбирали, откуда берется мужская ревность, почему изменяют женщины и как перестать ревновать. Смотреть онлайн 4 выпуск Ультиматум

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