У 3 випуску шоу «Ультиматум» Юлія Бортник і Валерій Ославський розбирали, що робити, якщо дружина постійно ревнує чоловіка і він не може кроку спокійно ступити. Але чи дійсно ці підозри безпідставні? І до чого тут найкраща подруга дружини? Читайте в анонсі до випуску!

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На цей раз в студію проекту «Ультиматум» звернувся чоловік, який більше не витримує надмірних ревнощів своєї дружини. «Якщо я лайкнув чийсь пост в фейсбуці, то все, це означає, що у мене з цією жінкою роман. Якщо дівчина зупиняє на мені погляд на вулиці, то все, значить ми з нею спимо. І постійно все закінчується скандалом», – не витримує грузин Коба Кравеїшвілі.

Але коли в студію «Ультиматуму» прийшла його дружина Марина, то все виявилося не так просто. Виявляється, Коба любить отримувати багато уваги від жінок. При відвідуванні магазину він не упустить можливості пофліртувати з продавщицями. Дружина вже на межі відчаю і готова подавати на розлучення.

Чи вдасться парі прийти до компромісу і зберегти сім’ю? Чи зраджував Коба насправді? І до чого тут подруга Марини? Дивіться сьогодні, 14 вересня, о 22:50 на телеканалі СТБ!

Video: «Ультиматум» 3 випуск: як впоратися з безпідставними ревнощами дружини У 3 випуску шоу Ультиматум розбирали що робити якщо дружина постійно ревнує. Про що буде 3 випуск шоу Ультиматум на СТБ дивіться в анонсі

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