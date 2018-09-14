В 3 выпуске шоу «Ультиматум» Юлия Бортник и Валерий Ославский разбирали, что делать, если жена постоянно ревнует мужа и он не может шагу спокойно ступить. Но действительно ли эти подозрения беспочвенны? И при чем тут лучшая подруга жены? Читайте в анонсе к выпуску!

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На этот раз в студию проекта «Ультиматум» обратился мужчина, который больше не выдерживает чрезмерную ревность своей жены. «Если я лайкнул чей-то пост в фейсбуке, то все, это значит, что у меня с этой женщиной роман. Если девушка останавливает на мне взгляд на улице, то все, значит мы с ней спим. И постоянно все заканчивается скандалом», – не выдерживает грузин Коба Кравеишвили.

Но когда в студию «Ультиматума» пришла его жена Марина, то все оказалось не так просто. Оказывается, Коба любит получать много внимания от женского пола. При каждом походе в магазин он не упустит возможности пофлиртовать с продавщицами. Жена уже на грани отчаяния и готова подавать на развод.

Удастся ли паре прийти к компромиссу и сохранить семью? Изменял ли Коба на самом деле? И при чем тут подруга Марины? Смотрите сегодня, 14 сентября, в 22:50 на телеканале СТБ!

Video: «Ультиматум» 3 выпуск: как справиться с беспочвенной ревностью жены В 3 выпуске шоу Ультиматум разбирали что делать если жена постоянно ревнует. О чем будет 3 выпуск шоу Ультиматум на СТБ смотрите в анонсе

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