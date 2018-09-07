Катерина Колесник розповіла, як стала сценаристом «Здамо будиночок біля моря»

Катерина Колесник відома за роллю Марини в серіалі «Коли ми вдома». А нещодавно зірка написала сценарій для декількох епізодів нового серіалу «Здамо будиночок біля моря». Ми запитали у Катерини, як це зніматися у серіалі і бути сценаристом, і яка сфера діяльності їй ближче. Детальніше читайте в інтерв’ю з Катериною Колесник.

Катерино, розкажіть, ви у першу чергу сценарист або актриса?

Історія проста: у першу чергу я – сценарист. Просто, коли писався «Коли ми вдома», була роль Каті, яка мені шалено подобалася, і я хотіла спробувати себе. Але я не хотіла кидати сценаристику. Я не пішла б з головою в акторство. Дмитро Танкович та Олексій Поляков довго думали над тим, щоб дати мені роль, – мабуть, не хотіли, щоб йшов сценарист. У решті решт, я пробувалася і продовжувала писати. І коли мене взяли на роль Марини, коли Льоші шукали напарницю, я встигала все. Коли знімався «Коли ми вдома», я була редактором скетчів і паралельно ще знімалася. Виходило поєднувати. Було важко, але це тебе тримає у тонусі.

Більше на тему: Ми просто любимо створювати хороші історії: шоуранер серіалу «Здамо будиночок біля моря» розповів про прем’єру

Як ви стали сценаристом «Здамо будиночок біля моря»?

Коли ми тільки обговорювали і прописували ідею «Здамо будиночок біля моря», я зрозуміла, що мені треба було рости зі скетчів у якусь ширшу історію: 24 хвилини, 45 хвилин. Тому мені дали писати для «Здамо будиночок біля моря», щоб я трошки відвернулася. Думаю, це було правильним рішенням, тому що, дійсно, коли сідаєш за щось нове, ти ще десь годину намагаєшся прийти до тями. Мені спочатку подобалася сама ідея «Будиночка». Поки розроблялися персонажі, мене посадили допрацьовувати пілот і першу серію. Мені сподобалося, і я сказала, що хочу ще написати якісь серії. І я написала кілька.

Хотіли б зіграти якогось персонажа в «Здамо будиночок біля моря»?

Були кльові ролі, але такого чіткого бажання зіграти конкретного персонажа, як в «Коли ми вдома», не було. Швидше за все, єдине, над чим я могла замислюватися це роль Лізи. Але Юлія Гершанік дуже круто і дуже смішно це зробила. А так, у мене не було думки, зіграти когось конкретного. Тут в «Здамо будиночок біля моря» мені просто хотілося дуже круто прописати персонажів.

Дивіться серіал «Здамо будиночок біля моря» по буднях на телеканалі СТБ о 18:00.

Читайте більше цікавих новин у Viber та Telegram СТБ.