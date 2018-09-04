СТБ та Vaverka Production вчора представили новий серіал «Здамо будиночок біля моря». Це лірична комедія про оптимістичну одеситку, вимушену тягнути все своє сімейство разом із курортним сезоном. Шоуранер серіалу Олексій Поляк очолив команду професіоналів, що працювала над виробництвом комедії. Як створювався серіал «Здамо будиночок біля моря», що відбулося під час зйомок та чи буде продовження історії — читайте в матеріалі.

Дивитися онлайн серіал Здамо будиночок біля моря 1 серія від 27.08.2018

Дивитися онлайн серіал Здамо будиночок біля моря 2 серія від 27.08.2018

Олексію, розкажіть, як виникла ідея створення серіалу «Здамо будиночок біля моря»? Що вас надихнуло?

На створення серіалу нас надихнули відсутність відпустки та бурхлива фантазія (сміється. — Прим. ред.). Насправді ми просто любимо створювати хороші історії. І ось це одна з тих хороших історій, яку хочеться розповісти людям. Ми хотіли зробити серіал про Одесу, про сім’ю, про курорт… Ми прагнули того, щоб людям захотілося побувати у нас в будиночку, захотілося відпочити на цьому курорті. Щоб люди, сидячи у своїх квартирах, поринули у цю світлу, теплу атмосферу. І знову ж таки, коли серіал повторюватимуть взимку, це, в принципі, буде такий собі телевізійний «відпусткозамінник». У нас на меті було придумати гарну історію. І я сподіваюся, що нам це вдалося».

«Це одна з тих хороших історій, яку хочеться розповісти людям»

Наскільки складно було підібрати колоритних акторів, які зіграли б одеситів? Як проходив цей процес?

Перед кастингом у нас вже були написані всі 20 серій, і ми знали цих персонажів досконало. І потім приходили актори, а ми вже приміряли образ на кожного з них. Той, хто потрапляв у цей пазлик, ідеально ставав, — ось це і була наша людина. Коли з’являвся актор, потрібний нам, то тут навіть сумнівів ніяких не виникало. Хороший актор, почуття гумору і влучення в образ — те, чим ми керувалися під час вибору.

А чому ви вирішили відправитися на пошук акторів до Білорусі?

У нас був досить великий кастинг. Спочатку ми подивилися претендентів в Україні, а потім поїхали до Білорусі. Адже там теж великий акторський ринок. І ми це знали, адже Дмитро Танкович, Павло Кривчик та я (автори ідеї. — Прим. ред.) — білоруси. Тут ми вгадали і знайшли чудових акторів.

Які форс-мажори виникали під час зйомок? Напевно, без них не обійшлося…

У нас весь знімальний процес складався з форс-мажорів (сміється. — Прим. ред.). Насправді це був складний період: почали ми легко, а під кінець уже було і цікавіше, і важче. Як мінімум, основна складність полягала в тому, що ми знімали літо в листопаді, актори були в майках і шортах, обливалися холодною водою. Це повною мірою жертва заради мистецтва!

«Ось так вийшло, що під час мотора, під час зйомки, ми врятували людину!»

Ще один випадок забути просто неможливо. Одного разу ми знімали чергову сцену на пляжі в Одесі, біля берегової лінії. Мотор, камера, знімаємо — і раптом якийсь шум! А це ж неприпустимо, щоб хтось кричав і шумів, коли вже почалася зйомка. Виявилося, що в цей момент один із відпочивальників тонув! І наш камерний інженер Макс, побачивши це, кинув свою техніку та мерщій побіг витягувати потопаючого! Ось так вийшло, що під час мотора, під час зйомки, ми врятували людину!

Чи націлені ви на зйомку другої частини серіалу «Здамо будиночок біля моря»? Адже хороші історії мають продовжуватися…

Ми працюємо для глядача. Якщо глядачеві сподобається наша робота, то ми обов’язково відгукнемося та зробимо другу частину. Скажу вам по секрету, у нас вже є ідеї, як продовжити цю історію, і навіть є низка написаних сценаріїв.

Єва Ніколаєва

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