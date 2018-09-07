Екатерина Колесник рассказала, как стала сценаристом «Сдается домик у моря»

Екатерина Колесник известна по роли Марины в сериале «Коли ми вдома». А недавно звезда написала сценарий для нескольких эпизодов нового сериала «Сдается домик у моря». Мы спросили у Катерины, каково это сниматься в сериале и быть сценаристом, и какая сфера деятельности ей ближе. Подробнее читайте в интервью с Екатериной Колесник.

Екатерина, расскажите, вы изначально сценарист или актриса?

История проста: изначально я – сценарист. Просто, когда писался «Коли ми вдома», была роль Кати, которая мне безумно нравилась, и я хотела на нее пробоваться. Но я не хотела бросать сценаристику. Я не ушла бы с головой в актерство. Дмитрий Танкович и Алексей Поляков долго думали над тем, чтобы дать мне роль, — видимо, не хотели, чтобы уходил сценарист. В конечном итоге, я пробовалась и продолжала писать. И когда меня взяли на Марину, когда Леше искали напарницу, я успевала все. Когда снимался «Коли ми вдома», я была редактором скетчей и параллельно еще снималась. Получалось совмещать. Было трудно, но это тебя держит в тонусе.

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Как вы стали сценаристом «Сдается домик у моря»?

Когда мы только обсуждали и прописывали идею «Сдается домик у моря», я поняла, что мне надо было расти из скетчей в какую-то более широкую историю: 24 минуты, 45 минут. Поэтому мне дали писать для «Сдается домик у моря», чтобы я немножко отвлеклась. Думаю, это было правильным решением, потому что, действительно, когда садишься за что-то новое, ты еще где-то час пытаешься прийти в себя. Мне изначально нравилась сама идея «Домика». Пока разрабатывались персонажи, меня посадили дорабатывать пилот и первую серию. Мне понравилось, и я сказала, что хочу еще написать какие-то серии. И я написала несколько.

Хотели бы сыграть какого-то персонажа в «Сдается домик у моря»?

Были клевые роли, но такого четкого желания сыграть конкретного персонажа, как в «Коли ми вдома», не было. Скорее всего, единственное, над чем я могла задумываться это роль Лизы. Но Юлия Гершаник очень круто и очень смешно это сделала. А так, у меня не было мысли, сыграть кого-то конкретного. Здесь в «Сдается домик у моря» мне просто хотелось очень круто прописать персонажей.

Смотрите сериал «Сдается домик у моря» по будням на телеканале СТБ в 18:00.

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