2 випуск проекту «Ультиматум» прояснить, що важливіше — любов чи дружба? Чи нормально, коли дружина обмежує спілкування чоловіка з друзями? І чи правильно, коли він пропадає щовечора за пляшкою пива з порадниками? Розбирати цю ситуацію будуть експерти і ведучі — Юлія Бортник і Валерій Ославський — у 2 випуску шоу «Ультиматум» 2018!

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У другому випуску проекту «Ультиматум» йтиметься про друзів, з-за яких руйнуються сім’ї, і про чоловіків, які дружать з усіма, крім власних дружин. Або… або вся справа в тому, що дружини не мають уявлення про «справжню дружбу» і намагаються забрати чоловіка від всіх його близьких?

Випуск 2 програми «Ультиматум» познайомить глядачів з сімейною парою — Володимиром і Марією. Вони, будучи кілька років у шлюбі, абсолютно по-різному дивляться на поняття дружби. «Він приділяє друзям більше часу, ніж нашій родині. Я бачу його всього два дні в тиждень, решту часу він десь гуляє», — стверджує головна героїня. Підтримати її в цьому прийшла навіть сестра Володимира. Так, може, все-таки правда на жіночій стороні?

Але чоловік стверджує, що дружина повністю перекручує його слова. Обмежуючи його свободу, вона перетворила життя Володимира в кошмар. «Маша знайде мільйон причин, щоб я постійно був поруч. Це маніпуляція чистої води. Так більше не може продовжуватися», – хапається за голову Володимир. Так хто ж все-таки правий, а хто винен?

Дивіться 2 випуск шоу «Ультиматум» вже завтра, 7 вересня, о 22:50 на телеканалі СТБ.

Video: «Ультиматум» випуск 2: що робити, якщо дружина не пускає до друзів Ультиматум випуск 2 розповість про пару, яка постійно свариться через друзів чоловіка. У 2 випуску Ультиматуму вони будуть намагатися вирішити цей сімейний конфлікт

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