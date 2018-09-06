2 выпуск проекта «Ультиматум» прояснит, что важнее — любовь или дружба? Нормально ли, когда жена ограничивает общение мужа с друзьями? И правильно ли, когда он пропадает каждый вечер за бутылочкой пива с советчиками? Разбирать эту ситуацию будут эксперты и ведущие — Юлия Бортник и Валерий Ославский — во 2 выпуске шоу «Ультиматум» 2018!

Больше по теме: Валерий Ославский – о впечатлениях после 1 выпуска шоу «Ультиматум»

Во втором выпуске проекта «Ультиматум» речь пойдет о друзьях, из-за которых рушатся семьи, и о мужчинах, которые дружат со всеми, кроме собственных жен. Или… или все дело в том, что жены не имеют представления о «настоящей дружбе» и пытаются оградить мужчину от всех его близких?

Выпуск 2 программы «Ультиматум» познакомит зрителей с семейной парой — Владимиром и Марией. Они, будучи несколько лет в браке, совершенно по-разному смотрят на понятие дружбы. «Он уделяет друзьям больше времени, чем нашей семье. Я вижу его всего два дня в неделю, остальное время он где-то гуляет», — утверждает главная героиня. Поддержать ее в этом пришла даже сестра Владимира. Так, может, все-таки правда на женской стороне?

Но муж утверждает, что жена полностью коверкает его слова. Ограничивая его свободу, она превратила жизнь Владимира в кошмар. «Маша найдет миллион причин, чтобы я постоянно был рядом. Это манипуляция чистой воды. Так больше не может продолжаться», — хватается за голову Владимир. Так кто же все-таки прав, а кто виноват?

Смотрите 2 выпуск шоу «Ультиматум» уже завтра, 7 сентября, в 22:50 на телеканале СТБ.

Video: «Ультиматум» выпуск 2: что делать, если жена не пускает к друзьям Ультиматум выпуск 2 расскажет о паре, которая постоянно ссорится из-за друзей мужа. Во 2 выпуске Ультиматума они будут пытаться решить этот семейный конфликт

Больше по теме: Эксперты шоу «Ультиматум» рассказали, как избавиться от синдрома жертвы

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ