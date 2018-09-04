Цієї осені у ведучої програми «Вікна-новини» Тетяни Висоцької відразу дві важливі події — донька Тая йде в перший клас, а син Стас — перейшов в 11-й. Тетяна Висоцька поділилася зворушливими фотографіями першокласниці в соціальних мережах і згадала своє шкільне минуле.

«Старший наш випускник сам пішов на Перший дзвоник. Каже: «Мам, ще встигнеш на останній прийти у травні». Першокласниця тамує подих, тричі пересклала рюкзак і чекає понеділка та свого дзвоника», – написала Тетяна Висоцька.

Донька ведучої Тетяни Висоцької на шкільній лінійці разом з новим класом.

Важливе фото для сімейного архіву спогадів: перша парта в першому класі.

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Також ведуча згадала свої шкільні роки й про те, якою була ученицею.

«.Я ж відкопала раритет. Моя перша вчителька працювала лише перший мій рік і поїхала. Гарна була, мудра. Казала моїй мамі: «Таня здібна, але за нею треба дивитися», але за ким не треба?»

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