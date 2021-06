28 червня вся країна відзначає одне з найважливіших державних свят — День Конституції України. Здивуйте своїх рідних і близьких — подаруйте їм найгарніше привітання з Днем Конституції України у віршах.

У День Конституції хочу

Вам побажати достатку,

Щоб усе вам було по плечу,

Щоб усі справи йшли гладко,

Звичайно, Батьківщину любити,

Бути сміливим життєлюбом,

Закони держави шанувати,

І жити вам буде любо!

З Днем Конституції!

***

На центральній площі міста, де цвіте акація,

Конституцію держави оголосила нація,

Запорізький гетьман Орлик для свого народу,

Постарався, щоб жили по своєму закону.

Не одні ще покоління старались, боролись,

Та про вільну Україну мріяли й молились.

Щоби ми в своїй країні могли вільно жити,

Довелось нашим героям свою кров пролити.

На центральній площі міста, де цвіте акація,

Українську Конституцію знов святкує нація,

Нація нова і вільна, вільна в своїм краю,

Любіть свою Україну! Зі святом вас вітаю!

***

Всі наші люди, все шановне панство

Отримує єдине громадянство

З самого народження до скону.

Все інше – відповідно до закону.

З Днем Конституції!

Більше на тему: Вихідні та святкові дні 2021 року в Україні

Конституція – зберігач прав і свобод,

Це цілий звід законів,

Завдяки головній книзі у нас є права,

Які не допускають образи і зла.

Всіх громадян України вітаємо,

Повноцінного, мирного життя щиро бажаємо,

Нехай у достатку живе кожна родина,

Нехай розвивається і процвітає наша країна.

***

День Конституції – свято велике,

Багато прав і обов’язків у нас з тобою,

Ми Україну цінуємо, любимо і обожнюємо,

І в важку хвилину завжди її захистимо.

З головним святом країни вітаємо,

Мирного неба над головою бажаємо,

Нехай у кожному домі панує щастя і любов,

Нехай Україна процвітає знову і знову.

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.