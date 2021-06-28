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Поздравления с Днем Конституции в стихах

28.06.2021

28 июня вся страна отмечает один из самых важных государственных праздников — День Конституции Украины. Удивите своих родных и близких — подарите им самое красивое поздравление с Днем Конституции Украины в стихах. 

киев

Для украинцев важный праздник,
День Конституции страны,
Его отметим разнообразней,
Ведь нам проблемы не страшны.

В стране сейчас, конечно, кризис,
Но наш народ не пропадет,
Затянем пояса, поднимем бизнес,
Удача, может, снизойдет.

Желаем мира всем, здоровья,
Не унывать и не страдать,
Сердца наполнятся пускай любовью,
Мы будем жить и процветать!

***

С Днем Конституции сегодня,
Я поздравляю нас, друзья.
Пускай в стране стабильность будет,
Чтобы в достатке жила каждая семья.

Чтоб были мы здоровы, душой чисты,
Чтоб гордо украинцами звались.
Чтобы над нами счастье и успех нависли,
Чтоб песни без конца лились.

***
День Конституции — право народа
Быть защищенным страною своей,
Право иметь и людскую свободу,
Благо неся Украине своей!

Пусть никогда не вернется насилие,
Будет свобода и верность стране,
И экономика будет стабильной,
Уровень жизни лишь на высоте!

В будущем будет уверенность наша,
Много работы, доход возрастет,
А Украина все лучше и краше,
Счастлив и славен великий народ!

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Оставь дела ты и заботы
И остальные все причины,
День Конституции сегодня
Страны великой Украины.

Сегодня весь народ ликует
И повсеместно веселится.
Закон сегодня торжествует.
Кругом улыбчивые лица.

Тебе желаю процветания,
Гордиться Родиной большою.
Пускай все беды и печали
Тебя обходят стороною.

***

Праздник этот очень важен,
Тем, кто чтит свою страну.
За права борись отважно!
Чти Конституцию свою!

Всем желаю украинцам
Долгих и счастливых лет.
Всем чтоб счастья не крупицы,
А огромнейший букет!

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