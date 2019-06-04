День Конституции в Украине уже более 20 лет отмечается в июне. На законодательном уровне он признан государственным выходным. Какого числа украинцы отмечают День Конституции и в какой день недели этот праздник в 2019 году – узнайте в материале.

День Конституции в Украине отмечается 28 июня. Ежегодно в этот день вся страна отмечает знаменательный праздник. В 1996 году в ночь с 27 на 28 июня Верховная Рада Украины приняла Конституцию, где урегулировала все основные права и обязанности граждан, государственных органов, гаранта Конституции и многое другое.

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Но основным является то, что главный закон Украины закрепил правовые основы независимой Украины, ее территориальную целостность и суверенитет.

В 2019 году День Конституции припадает на пятницу, поэтому в списке выходных на июнь 2019 года эта дата занимает почетное место праздничного дня. В столице традиционно пройдут мероприятия с участием представителей государственных органов и первых лиц страны. Поэтому стоит помнить, что центральные улицы Киева будут перекрыты.

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День Конституции в Украине – важный праздник не только для государства, но и для каждого гражданина. Особенно значимым он становится в период укрепления Украины на международной арене! Так что 28 июня 2019 года, в День Конституции, украинцы будут отдыхать!

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