Сколько будет выходных дней в июне 2019 года в Украине? В этом месяце нас ждут сразу два дополнительных выходных. Июнь 2019 года подарит украинцам долгожданный отдых. Читайте в нашем материале, сколько украинцы будут отдыхать в июне.

В июне этого года украинцев ждут сразу два дополнительных выходных.

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Выходные в июне 2019 года

28 июня ‒ День Конституции Украины (пятница)

16 июня ‒ Троица (17 июня ‒ выходной)

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Общее количество календарных дней ‒ 30

Рабочих дней ‒ 18

Праздничных и выходных дней ‒ 12

Предпраздничный день (сокращенный на 1 час) ‒ 27 июня

Кабмин также рекомендовал сократить на 1 час рабочий четверг, 27 июня. Графики выходных рассчитаны для работников с 5-дневной рабочей неделей.

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