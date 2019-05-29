Выходные в июне 2019 года в Украине: сколько будут отдыхать украинцы
Сколько будет выходных дней в июне 2019 года в Украине? В этом месяце нас ждут сразу два дополнительных выходных. Июнь 2019 года подарит украинцам долгожданный отдых. Читайте в нашем материале, сколько украинцы будут отдыхать в июне.
В июне этого года украинцев ждут сразу два дополнительных выходных.
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Выходные в июне 2019 года
28 июня ‒ День Конституции Украины (пятница)
16 июня ‒ Троица (17 июня ‒ выходной)
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Общее количество календарных дней ‒ 30
Рабочих дней ‒ 18
Праздничных и выходных дней ‒ 12
Предпраздничный день (сокращенный на 1 час) ‒ 27 июня
Кабмин также рекомендовал сократить на 1 час рабочий четверг, 27 июня. Графики выходных рассчитаны для работников с 5-дневной рабочей неделей.