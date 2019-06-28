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Вихідні в червні 2019 року в Україні: скільки відпочиватимуть українці

28.06.2019

Скільки буде вихідних у червні 2019 року в Україні? Цього місяця нас чекають одразу два додаткові вихідні. Червень 2019 року подарує українцям довгоочікуваний відпочинок. Читайте в нашому матеріалі, скільки українці відпочиватимуть у червні.

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У червні цього року українців чекають одразу два додаткові вихідні.

Вихідні в червні 2019 року

  • 28 червня День Конституції України (п’ятниця)
  • 16 червня Трійця (17 червня вихідний)

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  • Загальна кількість календарних днів 30
  • Робочих днів 18
  • Святкових та вихідних днів   12
  • Передсвятковий день (скорочений на 1 годину) 27 червня

Кабмін також рекомендував скоротити на 1 годину робочий четвер, 27 червня. Графік вихідних розрахований для працівників із 5-денним робочим тижнем.

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