Вихідні в червні 2019 року в Україні: скільки відпочиватимуть українці
28.06.2019
Скільки буде вихідних у червні 2019 року в Україні? Цього місяця нас чекають одразу два додаткові вихідні. Червень 2019 року подарує українцям довгоочікуваний відпочинок. Читайте в нашому матеріалі, скільки українці відпочиватимуть у червні.
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У червні цього року українців чекають одразу два додаткові вихідні.
Вихідні в червні 2019 року
- 28 червня ‒ День Конституції України (п’ятниця)
- 16 червня ‒ Трійця (17 червня ‒ вихідний)
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- Загальна кількість календарних днів ‒ 30
- Робочих днів ‒ 18
- Святкових та вихідних днів ‒ 12
- Передсвятковий день (скорочений на 1 годину) ‒ 27 червня
Кабмін також рекомендував скоротити на 1 годину робочий четвер, 27 червня. Графік вихідних розрахований для працівників із 5-денним робочим тижнем.
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