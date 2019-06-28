Скільки буде вихідних у червні 2019 року в Україні? Цього місяця нас чекають одразу два додаткові вихідні. Червень 2019 року подарує українцям довгоочікуваний відпочинок. Читайте в нашому матеріалі, скільки українці відпочиватимуть у червні.

Більше на тему: Трійця 2019: якого числа в Україні

У червні цього року українців чекають одразу два додаткові вихідні.

Вихідні в червні 2019 року

28 червня ‒ День Конституції України (п’ятниця)

16 червня ‒ Трійця (17 червня ‒ вихідний)

Більше на тему: Де погуляти в Києві: огляд найкращих парків для відпочинку від Михайла Присяжнюка

Загальна кількість календарних днів ‒ 30

Робочих днів ‒ 18

Святкових та вихідних днів ‒ 12

Передсвятковий день (скорочений на 1 годину) ‒ 27 червня

Кабмін також рекомендував скоротити на 1 годину робочий четвер, 27 червня. Графік вихідних розрахований для працівників із 5-денним робочим тижнем.

Читайте більше цікавих новин в Viber і Telegram СТБ