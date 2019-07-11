Вихідні у липні 2019: чи будуть додаткові вихідні та як їх проведуть зірки СТБ
Скільки буде вихідних днів у липні 2019 року в Україні? Чи варто планувати міні-відпустку? Читайте в матеріалі, скільки українці відпочиватимуть у липні, а також які плани у зірок телеканалу СТБ.
Щоб встигнути спланувати свою відпустку, потрібно знати, чи будуть додаткові вихідні у 2019 році.
Вихідні у липні 2019 року
У липні 2019 року офіційними вихідними днями для українців будуть тільки суботи та неділі. Липень не подарує українцям додаткових вихідних.
Загальна кількість календарних днів — 31.
Робочі дні — 23.
Вихідні в липні — 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27, 28.
Більше на тему: Актору серіалу «За вітриною» присвоїли звання «Заслужений артист України»
Актор захопливого серіалу «За вітриною» Дмитро Чернов з нетерпінням чекає липня. Чоловік поділився, як відпочиватиме цього літа:
«Половина липня у мене робоча. Буде ще одна цікава театральна прем’єра. А також я зайнятий у кількох телевізійних проектах. Раніше я пробувався у пару кінопроектів. Можливо, одну з цих проб затвердять, і тоді робота заграє новими барвами. Але у другій половині місяця у мене в планах подорож до Італії. Давно хотів побачити Рим, Флоренцію та Венецію».