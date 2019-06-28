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Выходные в июне 2019 года в Украине: сколько будут отдыхать украинцы

28.06.2019

Сколько будет выходных дней в июне 2019 года в Украине? В этом месяце нас ждут сразу два дополнительных выходных. Июнь 2019 года подарит украинцам долгожданный отдых. Читайте в нашем материале, сколько украинцы будут отдыхать в июне.

Больше по теме: Троица 2019: какого числа в Украине

выходние дни в июне 2019

В июне этого года украинцев ждут сразу два дополнительных выходных.

Выходные в июне 2019 года

  • 28 июня День Конституции Украины (пятница)
  • 16 июня Троица (17 июня выходной)

Больше по теме: Где погулять в Киеве: обзор лучших парков для отдыха от Михаила Присяжнюка

  • Общее количество календарных дней  30
  • Рабочих дней  18
  • Праздничных и выходных дней  12
  • Предпраздничный день (сокращенный на 1 час)  27 июня

Кабмин также рекомендовал сократить на 1 час рабочий четверг, 27 июня. Графики выходных рассчитаны для работников с 5-дневной рабочей неделей.

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