День Конституції в Україні вже понад 20 років відзначається у червні. На законодавчому рівні його визнано державним вихідним. Якого числа українці відзначають День Конституції та в який день тижня це свято у 2019 році – дізнайтеся у матеріалі.

День Конституції в Україні відзначається 28 червня. Щорічно у цей день вся країна відзначає знаменне свято. У 1996 році у ніч з 27 на 28 червня Верховна Рада України прийняла Конституцію, де врегулювала всі основоположні права й обов’язки громадян, державних органів, гаранта Конституції і багато іншого.

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Але основним є те, що головний закон України закріпив правові основи незалежної України, її територіальну цілісність і суверенітет.

У 2019 День Конституції припадає на п’ятницю, тому у списку вихідних на червень 2019 року ця дата займає почесне місце святкового дня. У столиці традиційно пройдуть заходи за участю представників державних органів і перших осіб країни. Тому варто пам’ятати, що центральні вулиці Києва будуть перекриті.

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День Конституції в Україні – важливе свято не тільки для держави, а й для кожного громадянина. Особливо значущим він стає у період зміцнення України на міжнародній арені! Тож 28 червня 2019 року, в День Конституції, українці відпочиватимуть!

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