Вихідні в червні 2019 року в Україні: скільки відпочиватимуть українці
Скільки буде вихідних у червні 2019 року в Україні? Цього місяця нас чекають одразу два додаткові вихідні. Червень 2019 року подарує українцям довгоочікуваний відпочинок. Читайте в нашому матеріалі, скільки українці відпочиватимуть у червні.
У червні цього року українців чекають одразу два додаткові вихідні.
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Вихідні в червні 2019 року
28 червня ‒ День Конституції України (п’ятниця)
16 червня ‒ Трійця (17 червня ‒ вихідний)
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Загальна кількість календарних днів ‒ 30
Робочих днів ‒ 18
Святкових та вихідних днів ‒ 12
Передсвятковий день (скорочений на 1 годину) ‒ 27 червня
Кабмін також рекомендував скоротити на 1 годину робочий четвер, 27 червня. Графік вихідних розрахований для працівників із 5-денним робочим тижнем.