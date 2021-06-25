Выходные и праздничные дни 2021 года в Украине
25.06.2021
В 2021 году украинцев вновь ждут множество государственных и религиозных праздников, которые объявлены в стране выходными днями. Редакция STB.UA составила список таких выходных, а также связанных с ними переносов рабочих дней. Больше — читайте в нашем материале.
Праздничные дни 2021 года:
- 1 января — Новый год
- 7 января — Рождество Христово (по юлианскому календарю)
- 8 марта — Международный женский день
- 1 мая — День труда
- 2 мая — Пасха
- 9 мая — День Победы
- 20 июня — Троица
- 28 июня — День Конституции Украины
- 24 августа — День Независимости Украины
- 14 октября — День защитника Украины
- 25 декабря — Рождество Христово (по григорианскому календарю)
Выходные дни 2021 года в связи с праздниками:
- С 1 по 3 января — Новый год.
- С 7 по 10 января — Рождество Христово (по юлианскому календарю); рабочий день с 8 января перенесен на 16 января.
- С 6 по 8 марта — Международный женский день.
- С 1 по 4 мая — День труда и Пасха.
- С 8 по 10 мая — День Победы.
- С 19 по 21 июня — Троица.
- С 26 по 28 июня — День Конституции Украины.
- С 21 по 24 августа — День Независимости Украины; рабочий день с 23 августа перенесен на 28 августа.
- С 14 по 17 октября — День защитника Украины; рабочий день с 15 октября перенесен на 23 октября.
- С 25 пo 27 декабря — Рождество Христово (по григорианскому календарю).
Таким образом, в 2021 году в Украине будет 250 рабочих дней и 115 официальных нерабочих дней.
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