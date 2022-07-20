Міжнародний день торта: 20 липня 2022

20 липня — Міжнародний день торта

Всі ласуни точно знають яке свято відзначається в усьому світі 20 липня — Міжнародний день торта! Як можна встояти й не відсвяткувати цю подію, навіть якщо ти не любиш солодке? Ми розповімо про Міжнародний днь торта все найцікавіше!

Наприклад, ви знаєте, що слово “торт” походить від італійського слова “torta”? І перекладається воно як — хитромудрий. Адже і правда, на тортах завжди є якісь прикраси з крему, безліч коржів, начинки і т.д. Хитромудрості цьому красивому десерту точно не позичати.

А ось ідея святкувати Міжнародний день торта прийшла в голову людям творчих професій. Художники, музиканти, кулінари і дизайнери вирішили, що святкування Міжнародного Дня Торта має символізувати дружбу. Якщо подумати, то дійсно, що як не торт може служити такої меті. Коли до вас в гості приходить людина з тортом в руках, то це означає, що вона прийшла до вас з добром, радістю і задоволенням.

Більше на тему: Яке сьогодні свято ― 20 липня

Відсвяткувати Міжнародний день торта можна приготувавши один з найсмачніших десертів. Наприклад, рецепт пирога з малиною, який готується швидко і без випічки. Також можна приготувати чорничний торт за рецептом Тетяни Литвинової. Або вибрати щось хитромудре в нашій добірці креативних тортів. А якщо у вас немає часу на кулінарію, але ви загорілися відсвяткувати Міжнародний день торта, то купіть ласощі в магазині.

Редакція STB.UA бажає вам смачного Міжнародного дня торта, а також миру, безпеки та любові!

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ