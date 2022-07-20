Международний день торта: 20 июля 2022

20 июля — Международный день торта

Все сладкоежки точно знают какой праздник отмечается во всем мире 20 июля — Международный день торта! Как можно устоять и не отпраздновать это событие, даже если ты не любишь сладкое? Мы расскажем о Международном дне торта все самое интересное!

Например, вы знаете, что слово «торт» произошло от итальянского слова «torta»? И переводится оно как — замысловатый. Ведь и правда, на тортах всегда есть какие-то украшения из крема, множество коржей, начинки и т.д. Замысловатости этому красивому десерту точно не занимать.

А вот идея праздновать Международный день торта пришла в голову людям творческих профессий. Художники, музыканты, кулинары и дизайнеры решили, что празднование Международного дня торта должно символизировать дружбу. Если подумать, то действительно, что как ни торт может служить такой цели. Когда к вам в гости приходит человек с тортом в руках, то это значит, что он пришел к вам с добром, радостью и удовольствием.

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Отпраздновать Международный день торта можно приготовив один из вкуснейших десертов. Например, пирог с малиной, который готовится быстро и без выпечки. Также можно приготовить черничный торт по рецепту Татьяны Литвиновой. Или выбрать что-то позамысловатей в нашей подборке креативных тортов. А если у вас нет времени на кулинарию, но вы загорелись отпраздновать Международный день торта, то купите лакомство в магазине.

Редакция STB.UA желает вам вкусного Международного дня торта, а также мира, безопасности и любви!

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