Какой сегодня праздник ― 20 июля

20 июля в Украине и по всему миру отмечают несколько общественно важных праздников и среди них День шахмат. Кроме того, 20 июля чествуют Фому и Акакия. Какие праздники 20 июля — читайте в материале STB.UA.

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20 июля ― праздник:

Международный день шахмат, День шахмат в Украине празднуют каждый год 20 июля. В независимой Украине ежегодные чемпионаты по шахматам проводятся с 1991 года. В 1992 году была основана Федерация шахмат Украины (ФШУ). 1 ноября 2011 г. Верховная Рада приняла Постановление «О провозглашении Дня шахмат в Украине» 20 июля. Однако появились шахматы на территории Украины в Киевской Руси в 10 веке ― в качестве подарка дипломатов из Персии. Шахматами занимались в основном элита и интеллигенция. Есть информация, что Митрополит Яновский во времена Гетманщины был выдающимся мастером шахмат. Сейчас лучшим шахматистом Украины считается Руслан Пономарев. Он стал чемпионом в 18-летнем возрасте, установив мировой рекорд. Кроме того, выдающийся украинец научился играть в шахматы еще в 5 лет, и ему понадобилось 13 лет, чтобы стать чемпионом. Международный день шахмат празднуют ежегодно 20 июля с 1966 года. Этот праздник проводится по решению ФИДЕ ― Всемирной шахматной федерации (основана в 1924 г.) Родиной шахмат является Индия. Там в V веке появилась предшественница шахмат ― игра чатуранга. Из Индии игра распространилась по всему миру.

20 июля ― церковный праздник:

Преподобного Фомы из Малеи и Преподобного Акакия чествуют ежегодно 20 июля. Они канонизированы православной и католической церковью. Святой Фома был родом из Малеи, жил в IX в. Он родился в богатой семье, а профессией выбрал престижный путь воина, и был в этом очень ловок. По Божьей милости Тома полюбил Христа, променял доспехи на рясу. Сначала он посещал отшельников и учился у них, а затем Тома поселился на Малейской горе в Лаконии, где боролся с многочисленными искушениями и с Божьей помощью покорил свое тело духу, став настоящим победителем над собой. Умер Фома в глубокой старости, а у его могилы стали совершаться чудеса.

Святой Акакий Синайский жил в VI веке. Был послушником в монастыре. Его наставник был очень жесток, заставлял преподобного работать сверх меры, морил его голодом, беспощадно избивал. Несмотря на такое поведение, преподобный Акакий безропотно переносил эти унижения и благодарил Господа за все. Вскоре святой Акакий умер. Его смерть способствовала обращению его наставника.

20 июля ― День ангела:

Каждый год 20 июля День ангела празднуют Герман, Евдокия, Луциан и Фома.

20 июля ― приметы и традиции:

На Фому заготавливали веники для бани из дуба. Верили, что они будут иметь особую целительную силу.

День 20 июля тесно связан с запретами по стирке. Ранее 20 июля отмечали Ильи (теперь это 2 августа). На Ильи нельзя купаться и нельзя было стирать. Сейчас эти традиции потеряли привязку к церкви.

20 июля ― что можно и что нельзя:

20 июля не собирали чернику;

Надо хорошо убирать в доме, окуривать его специальным травами – верили, что это убережет от пожара.

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