20 липня: яке сьогодні свято, що можна і не можна робити у цей день

Яке сьогодні свято ― 20 липня

20 липня в Україні та в усьому світі відзначають кілька суспільно важливих свят і серед них День шахів. Крім того, 20 липня вшановують Тому та Акакія. Які свята 20 липня — читайте у матеріалі STB.UA.

20 липня ― свято:

Міжнародний день шахів, День шахів в Україні святкують щороку 20 липня. У незалежній Україні щорічні чемпіонати з шахів проводяться з 1991 року. У 1992 році була заснована Федерація шахів України (ФШУ). 1 листопада 2011 року Верховна Рада прийняла Постанову «Про проголошення Дня шахів в Україні» 20 липня. Проте, з’явилися шахи на території України в Київський Русі в 10 столітті ― як подарунок дипломатів із Персії. Шахами захоплювалися еліта та інтелігенція. Є інформація, що Митрополит Яновський за часів гетьманщини був видатним майстром шахів. Найкращим шахматистом України вважається Руслан Пономарьов. Він став чемпіоном у 18-річному віці, встановивши світовий рекорд. Крім того видатний українець навчився грати в шахи ще в 5 років. Йому знадобилося 13 років, аби стати чемпіоном. Міжнародний день шахів святкують щорічно 20 липня з 1966 року. Це свято проводиться за рішенням ФІДЕ ― Всесвітньої шахової федерації (заснована в 1924 р.) Батьківщиною шахів є Індія. Там у V столітті з’явилася попередниця шахів ― гра чатуранга. Із Індії гра розповсюдилася в усьому світ.

20 липня ― церковне свято:

Преподобного Томи з Малеї та Преподобного Акакія вшановують щороку 20 липня. Вони канонізовані православною та католицькою церквою. Святий Тома був родом з Малеї, жив у IX ст. Він народився у заможній родині, а професією вибрав престижний шлях воїна, й був у цьому дуже вправним. За Божою ласкою Тома полюбив Христа, проміняв обладунки на рясу. Спочатку він відвідував пустельників та вчився у них, а згодом Тома оселився на Малейській горі в Лаконії, де боровся з численними спокусами і з Божою допомогою підкорив своє тіло духові, ставши справжнім переможцем над собою. Помер Тома у глибокій старості, а біля його могили стали відбуватися чудеса.

Святий Акакій Синайський жив в VI столітті. Був послушником у монастирі. Його наставник був дуже жорстокий, примушував преподобного працювати понад міру, морив його голодом, нещадно бив. Незважаючи на таку поведінку, преподобний Акакій покірно переносив ці приниження і дякував Господеві за все. Невдовзі святий Акакій помер.

20 липня ― День ангела:

Щороку 20 липня День ангела святкують Герман, Євдокія, Луціан та Тома.

20 липня ― прикмети і традиції:

На Тому заготовляли віники для лазні з дуба. Вірили, що вони будуть мати особливу цілющу силу.

День 20 липня тісно пов’язаний із заборонами щодо прання. Раніше 20 липня відзначали Іллі (тепер це 2 серпня). На Іллі не можна купатися та не можна було прати. Зараз ці традиції втратили прив’язку до церкви.

20 липня ― що можна і що не можна:

20 липня не збирали чорниці;

Треба гарно прибирати у хаті, обкурювати її спеціальним травами ― вірили, що це вбереже від пожежі.

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