Сьогодні, 11 серпня 2020 року, православні відзначають Різдво Миколая Чудотворця. Миколай Чудотворець, або Святитель Микола Мирлікійський – один із найшанованіших святих у православ’ї. Святому моляться в абсолютно різних життєвих ситуаціях, і, кажуть, Чудотворець незабаром відгукується на молитви вірян. Про що просять святого в цей день – розповіли екстрасенси СТБ.

Ще на тему: Трави-обереги: 8 рослин для поліпшення життя

Є три дні, присвячених святому Миколаю. 11 серпня відзначають Різдво святого. 19 грудня – це день смерті святого Миколая, його також називають «Зимовий Миколай». 22 травня відзначається «Миколай Літній» – день, коли мощі святителя перенесли в італійське місто Барі.

Чому молитви Миколаю Чудотворцю дієві?

За життя Миколай Чудотворець був глибоко віруючою людиною, і його молитви Богу були настільки щирими, що Господь ніколи не залишав їх без відповіді. Після своєї смерті Миколай об’єднався з Богом, що лише посилило їхній зв’язок. Саме тому, коли ми звертаємось до Миколая Чудотворця, наші молитви чує Бог.

Миколай Чудотворець допомагає морякам і мандрівникам

З давніх часів він вважається покровителем мандрівників, а особливо моряків. А все через випадок, описаний в його житії. Під час своєї морської подорожі в Олександрію на навчання на кораблі сталася трагедія – один із матросів зірвався з вежі й загинув. Миколай став молитися про нього, і раптом Господь Бог зробив диво – матрос воскрес. Є також історія, як святитель Миколай силою молитви втихомирив бурю, яка ледь не потопила корабель, на якому плив Миколай Чудотворець.

Але молитися Миколаю Чудотворцю варто не тільки морякам – перед подорожжю обов’язково потрібно звернутися до святого і попросити вдалу поїздку.

Миколаю Чудотворцю моляться про заміжжя дочок

У житії святого є історія: одного разу він таємно підкинув біднякові з трьома дочками на виданні мішечок із золотом. І тільки завдяки цьому батько зміг врятувати своїх дочок від блуду й видати заміж.

Ще на тему: Як зробити відвід від магії: поради Каїна Крамера

На згадку про цей вчинок Миколаю Чудотворцю донині моляться, аби знайти сімейне щастя.

З проханням вийти заміж звернутися до святого може не тільки незаміжня дівчина, а також її близькі родичі, наприклад мати. Адже хто, як не батьки, щиро попросять для своєї дочки чесного, розумного, доброго і люблячого чоловіка.

Миколаю Чудотворцю моляться про допомогу в життєвих ситуаціях

Миколай Чудотворець серед православних християн вважається найшанованішим святим. Молитви до нього ніколи не залишаються без відповіді. Саме тому його часто просять про здоров’я та зцілення. Звертаються до святого і коли не можуть впоратися з проблемами на роботі, сварками з колективом або ж начальством.

Як правильно молитися Миколаю Чудотворцю

Звернення до святого може допомогти вам налагодити справи, позбутися від хвороб, невдач і принести у ваше життя щастя і гармонію. Однак, важливо пам’ятати: одного прохання недостатньо. До молитви потрібно поставитися правильно, сконцентруватися на ній, очистити свої думки і говорити з чистою душею.

Читайте більше цікавих новин в Viber і Telegram СТБ