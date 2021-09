Ведуча програми «Вікна-новини» і ток-шоу «Таємниці ДНК» Тетяна Висоцька поділилася швидким рецептом осіннього десерту. Основним інгредієнтом стала брусниця. Як приготувати в домашніх умовах райську насолоду і досягнути яскравого та делікатного смаку – дізнайтеся в матеріалі.

Осінь – це пора, коли звичні літні фрукти і ягоди поступово відходять. Проте всім нам хочеться продовжувати харчуватися так, щоб насичувати організм низкою вітамінів. Потішити свої смакові рецептори можна й восени, про що розповіла Тетяна Висоцька.

Для приготування брусничного десерту знадобиться небагато продуктів і часу.

Інгредієнти:

Спосіб приготування:

Більше на тему: Керівниця проєкту «Таємниці ДНК» Юлія Поборуєва про 4 сезон

A post shared by Tetyana Vysotska (@t.vysotska) on Sep 12, 2018 at 9:14am PDT

Читайте нас також у Viber і Telegram.

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.