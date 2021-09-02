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Брусничний десерт: рецепт від Тетяни Висоцької

02.09.2021

Ведуча програми «Вікна-новини» і ток-шоу «Таємниці ДНК» Тетяна Висоцька поділилася швидким рецептом осіннього десерту. Основним інгредієнтом стала брусниця. Як приготувати в домашніх умовах райську насолоду і досягнути яскравого та делікатного смаку – дізнайтеся в матеріалі.

Осінь – це пора, коли звичні літні фрукти і ягоди поступово відходять. Проте всім нам хочеться продовжувати харчуватися так, щоб насичувати організм низкою вітамінів. Потішити свої смакові рецептори можна й восени, про що розповіла Тетяна Висоцька.

татьяна высоцкая

Для приготування брусничного десерту знадобиться небагато продуктів і часу.

Інгредієнти:

  •         Сир кисломолочний 200 г
  •         Желатин 2,5 ст. л., розмочений у 50 мл води
  •         Молоко 100 мл
  •         Брусниця
  •         Цукор за смаком

Спосіб приготування:

  1. До розмоченого желатину додайте склянку молока.
  2. Сир, склянку зажельованого молока і жменьку брусниці подрібніть блендером.
  3. Додайте цукор за бажанням.
  4. Залийте у форми і поставте в холодильник.

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