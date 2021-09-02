Брусничний десерт: рецепт від Тетяни Висоцької
02.09.2021
Ведуча програми «Вікна-новини» і ток-шоу «Таємниці ДНК» Тетяна Висоцька поділилася швидким рецептом осіннього десерту. Основним інгредієнтом стала брусниця. Як приготувати в домашніх умовах райську насолоду і досягнути яскравого та делікатного смаку – дізнайтеся в матеріалі.
Осінь – це пора, коли звичні літні фрукти і ягоди поступово відходять. Проте всім нам хочеться продовжувати харчуватися так, щоб насичувати організм низкою вітамінів. Потішити свої смакові рецептори можна й восени, про що розповіла Тетяна Висоцька.
Для приготування брусничного десерту знадобиться небагато продуктів і часу.
Інгредієнти:
- Сир кисломолочний – 200 г
- Желатин – 2,5 ст. л., розмочений у 50 мл води
- Молоко – 100 мл
- Брусниця
- Цукор – за смаком
Спосіб приготування:
- До розмоченого желатину додайте склянку молока.
- Сир, склянку зажельованого молока і жменьку брусниці подрібніть блендером.
- Додайте цукор за бажанням.
- Залийте у форми і поставте в холодильник.
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