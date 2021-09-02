Брусничный десерт: рецепт от Татьяны Высоцкой
02.09.2021
Ведущая программы «Вікна-новини» и ток-шоу «Таємниці ДНК» Татьяна Высоцкая поделилась быстрым рецептом осеннего десерта. Основным ингредиентом стала брусника. Как приготовить в домашних условиях райское наслаждение и достичь яркого и деликатного вкуса — узнайте в материале.
Осень — это пора, когда привычные летние фрукты и ягоды постепенно отходят. Однако всем нам хочется продолжать питаться так, чтобы насыщать организм рядом витаминов. Потешить свои вкусовые рецепторы можно и осенью, о чем рассказала Татьяна Высоцкая.
Для приготовления брусничного десерта необходимо немного продуктов и времени.
Ингредиенты:
- Творог — 200 г
- Желатин — 2,5 ст. л., размоченный в 50 мл воды
- Молоко — 100 мл
- Брусника
- Сахар — по вкусу
Способ приготовления:
- К размоченному желатину добавьте стакан молока.
- Творог, стакан желированного молока и горсть брусники измельчите блендером.
- Добавьте сахар по желанию.
- Залейте в формочки и поставьте в холодильник.
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