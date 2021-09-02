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Брусничный десерт: рецепт от Татьяны Высоцкой

02.09.2021

Ведущая программы «Вікна-новини» и ток-шоу «Таємниці ДНК» Татьяна Высоцкая поделилась быстрым рецептом осеннего десерта. Основным ингредиентом стала брусника. Как приготовить в домашних условиях райское наслаждение и достичь яркого и деликатного вкуса узнайте в материале.

Осень это пора, когда привычные летние фрукты и ягоды постепенно отходят. Однако всем нам хочется продолжать питаться так, чтобы насыщать организм рядом витаминов. Потешить свои вкусовые рецепторы можно и осенью, о чем рассказала Татьяна Высоцкая.

татьяна высоцкая

Для приготовления брусничного десерта необходимо немного продуктов и времени.

Ингредиенты:

  • Творог — 200 г
  • Желатин — 2,5 ст. л., размоченный в 50 мл воды
  • Молоко — 100 мл
  • Брусника
  • Сахар — по вкусу

Способ приготовления:

  1. К размоченному желатину добавьте стакан молока.
  2. Творог, стакан желированного молока и горсть брусники измельчите блендером.
  3. Добавьте сахар по желанию.
  4. Залейте в формочки и поставьте в холодильник.

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