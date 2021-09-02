Ведущая программы «Вікна-новини» и ток-шоу «Таємниці ДНК» Татьяна Высоцкая поделилась быстрым рецептом осеннего десерта. Основным ингредиентом стала брусника. Как приготовить в домашних условиях райское наслаждение и достичь яркого и деликатного вкуса — узнайте в материале.

Осень — это пора, когда привычные летние фрукты и ягоды постепенно отходят. Однако всем нам хочется продолжать питаться так, чтобы насыщать организм рядом витаминов. Потешить свои вкусовые рецепторы можно и осенью, о чем рассказала Татьяна Высоцкая.

Для приготовления брусничного десерта необходимо немного продуктов и времени.

Ингредиенты:

Творог — 200 г

Желатин — 2,5 ст. л., размоченный в 50 мл воды

Молоко — 100 мл

Брусника

Сахар — по вкусу

Способ приготовления:

К размоченному желатину добавьте стакан молока. Творог, стакан желированного молока и горсть брусники измельчите блендером. Добавьте сахар по желанию. Залейте в формочки и поставьте в холодильник.

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View this post on Instagram A post shared by Tetyana Vysotska (@t.vysotska) on Sep 12, 2018 at 9:14am PDT

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