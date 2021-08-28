Накануне старта 4 сезона «Таємниць ДНК» редакция STB.UA пообщалась с руководительницей проекта Юлией Поборуевой. Она заверила: новый сезон будет самым ярким и эмоциональным за всю историю программы. Больше — в материале.

Напомним, что отныне программа «Таємниці ДНК» будет выходить в эфир каждое воскресенье в 22:10. И руководитель проекта уверяет, что этот сезон будет самым непредсказуемым.

О 4 сезоне

Зритель увидит криминальные истории, над которыми команде пришлось работать больше года! Это программы, связанные с эксгумацией, невероятными журналистскими расследованиями и сложными генетическими экспертизами. И всё ради того, чтобы наконец найти ответы на вопросы, которые годами не давали спокойно спать нашим героям!

В нашей студии появятся уже знакомые герои. В прошлом сезоне на проект «Таємниці ДНК» обратилась 53-летняя Ирина с Кировоградщины. Женщине несколько месяцев подряд снился один и тот же сон, в котором незнакомка призывала найти… братьев и сестер. И её сон действительно оказался вещим: в студии она впервые встретилась со своими сестрами, которых у нее оказалось аж пятеро! Но почему Ирина со своей новоиспеченной семьей снова появится в нашей студии? Ответ вы узнаете уже скоро — в премьерном выпуске нового сезона 29 августа в 22:10.

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Мистика на площадке

Этот сезон — самый мистический за всю историю проекта! Во время записи одной из программ у эксперта, заслуженной артистки Украины Татьяны Шелиги, внезапно (в самый ответственный момент!) порвался жемчужный браслет и жемчужины рассыпались на пол. А уже через несколько минут посреди студии раздался странный звук! Мурашки по коже в тот момент пробежали у всей команды!

О жизни героев после проекта

Мы готовим грандиозный выпуск «Жизнь после теста ДНК», приуроченный к нашему юбилею — двухлетию в эфире! Мы покажем зрителям закулисье проекта, расскажем, как «Таємниці ДНК» изменили жизнь нашей команды! А самое главное — встретимся в студии с теми, кто приходил к нам за желанным тестом ДНК, кто благодаря нашему проекту нашел родных или добился справедливости. Впереди самое интересное!

Не пропустите 1 выпуск 4 сезона проекта «Таємниці ДНК» уже завтра, 29 августа, на телеканале СТБ!

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