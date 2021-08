Керівниця проєкту «Таємниці ДНК» Юлія Поборуєва про 4 сезон

Напередодні старту 4 сезону «Таємниць ДНК» редакція STB.UA поспілкувалаcя з керівницею проєкту Юлією Поборуєвою. Вона запевнила: новий сезон буде найяскравішим та найемоційнішим за всю історію програми. Більше — в матеріалі.

Нагадаємо, що віднині програма «Таємниці ДНК» виходитиме в ефір щонеділі о 22:10. Та керівниця проєкту запевняє, що цей сезон буде найбільш непередбачуваним.

Про 4 сезон

Глядач побачить кримінальні історії, над якими команді довелося працювати понад рік! Це програми, які пов’язані з ексгумацією, неймовірними журналістськими розслідуваннями та складними генетичними експертизами. І все заради того, щоб нарешті знайти відповіді на запитання, які роками не давали спокійно спати нашим героям!

У нашій студії з’являться вже знайомі герої! У попередньому сезоні до проєкту «Таємниці ДНК» звернулася 53-річна Ірина з Кіровоградщини. Жінці кілька місяців поспіль снився один і той самий сон, у якому незнайомка закликала знайти… братів і сестер. І її сон справді виявився віщим: у студії вона вперше зустрілася зі своїми сестрами, яких у неї виявилося аж п’ятеро! Та чому Ірина зі своєю новознайденою родиною знову з’явиться у нашій студії? Відповідь ви дізнаєтеся вже незабаром ― у прем’єрному випуску нового сезону 29 серпня о 22:10.

Містика на майданчику

Цей сезон ― наймістичніший за всю історію проєкту! Під час запису однієї з програм у експертки, заслуженої артистки України Тетяни Шеліги, раптово (у найвідповідальніший момент!) порвався перловий браслет і перлини розсипалися на підлогу. А вже за кілька хвилин посеред студії почувся дивний звук! Мурашки поза шкірою у той момент пробігли у всієї команди!

Про життя героїв після проєкту

Ми готуємо грандіозний випуск «Життя після тесту ДНК», приурочений до нашого ювілею ― двох років в ефірі! Ми покажемо глядачам залаштунки проєкту, розкажемо, як «Таємниці ДНК» змінили життя нашої команди! А найголовніше ― зустрінемося у студії з тими, хто приходив до нас по омріяний тест ДНК, хто завдяки нашому проєкту знайшов рідних чи домігся справедливості. Попереду найцікавіше!

Не пропустіть 1 випуск 4 сезону проєкту «Таємниці ДНК» вже завтра, 29 серпня, на телеканалі СТБ!

