Этой осенью у ведущей программы «Вікна-новини» Татьяны Высоцкой сразу два важных события – дочка Тая идет в первый класс, а сын Стас – перешел в 11-й. Татьяна Высоцкая поделилась трогательными фотографиями первоклассницы в социальных сетях и вспомнила свое школьное прошлое.

«Старший наш выпускник сам пошел на Первый звонок. Говорит: «Мам, еще успеешь на последний прийти в мае». Первоклассница замедляет дыхание, трижды складывала рюкзак, а теперь ждет понедельника и своего звонка», – написала Татьяна Высоцкая.

Дочь ведущей Татьяны Высоцкой на школьной линейке вместе с новым классом.



Важное фото для семейного архива воспоминаний: первая парта в первом классе.

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Также ведущая вспомнила свои школьные годы и о том, какой была ученицей.

«Я откопала раритет. Моя первая учительница работала только первый мой год и уехала. Хорошая была, мудрая. Говорила моей маме: «Таня способная, но за ней надо смотреть», но за кем не надо?»



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