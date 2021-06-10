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Ритуалы на солнечное затмение от Хаяла Алекперова

10.06.2021

Солнечное затмение – достаточно редкое астрономическое явление, когда луна полностью или частично закрывает он нас солнце. В 2021 году солнечное затмение выпадает на 10 июня и 4 декабря. Какие ритуалы следует провести на солнечное затмение 2021, рассказал дважды победитель и судья «Битвы экстрасенсов», эксперт проекта «Следствие ведут экстрасенсы», ясновидящий и астролог Хаял Алекперов.

хаял-алекперов

«Период солнечного затмения обладает особенной энергетикой, выступая своего рода катализатором всех жизненных процессов. Так, успехи в профессиональной сфере могут перерасти в повышение или новый проект, о котором вы мечтали, а трудности и преграды на пути могут нарастать и становиться серьезной проблемой. В сфере здоровья небольшие недомогания, на которые вы не обращали внимания,  могут вылиться в недуг, а действия, направленные на укрепление организма, принесут даже больше результатов, чем вы рассчитывали. И все зависит от того, сумеете ли вы извлечь пользу из энергетики солнца», – говорит Хаял.

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Так, в период солнечного затмения, припадающего в 2021 году на 10 июня, можно провести несколько ритуалов, которые помогут  скорректировать свою судьбу, избавиться от негатива и улучшить свое финансовое благосостояние.

солнце

«Для привлечения финансового достатка постарайтесь в день, когда наступает солнечное затмение, энергетически расстаться с финансовыми трудностями – раздать долги, выплатить кредиты – или подать милостыню нуждающимся. Этот энергетический посыл поможет вам правильно распоряжаться своими средствами и в дальнейшем избегать денежных трудностей», – говорит ясновидящий.

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Также в солнечное затмение можно избавиться от своих фобий или вредных привычек:

«Для этого до наступления солнечного затмения на красной ткани или бумаге опишите свои страхи или вредные привычки. А в момент затмения лист или ткань со списком вещей, которые являются балластом в вашей жизни, нужно сжечь, развеяв пепел над каким-то водоемом – рекой или прудом».

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