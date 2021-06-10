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Ритуали на сонячне затемнення від Хаяла Алекперова

10.06.2021

Сонячне затемнення – доволі рідкісне астрономічне явище, коли місяць повністю або частково закриває від нас сонце. У 2021 році сонячне затемнення припадає на 10 червня та 4 грудня. Які ритуали слід провести на сонячне затемнення 2021, розповів дворазовий переможець та суддя «Битви екстрасенсів», експерт проєкту «Слідство ведуть екстрасенси», ясновидець та астролог Хаял Алекперов.

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«Період сонячного затемнення має особливу енергетику, виступаючи свого роду каталізатором усіх життєвих процесів. Так, успіхи у професійній сфері можуть перерости в підвищення або новий проект, про який ви мріяли, а труднощі та перепони на шляху можуть наростати й ставати серйозною проблемою. У сфері здоров’я невеликі нездужання, на які ви не звертали уваги, можуть перерости у недугу, а дії, спрямовані на зміцнення організму, принесуть навіть більше результатів, ніж ви розраховували. І все залежить від того, чи зумієте ви скористатися енергетики сонця», – каже Хаял.

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Так, у період сонячного затемнення, яке, до речі, у 2021 році припадає на 10 червня, можна провести кілька ритуалів, які допоможуть скорегувати свою долю, позбутися негативу і поліпшити свій фінансовий добробут.

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«Для залучення фінансового достатку постарайтеся у день, коли настає сонячне затемнення, енергетично розлучитися з фінансовими труднощами – роздати борги, виплатити кредити – або подати милостиню нужденним. Цей енергетичний посил допоможе вам правильно розпоряджатися своїми коштами та надалі уникати грошових труднощів», – мовить ясновидець.

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Також у сонячне затемнення можна позбутися своїх фобій або шкідливих звичок:

«Для цього до настання сонячного затемнення на червоній тканині або папері опишіть свої страхи або шкідливі звички. А у момент затемнення аркуш або тканину зі списком речей, які є баластом у вашому житті потрібно спалити, розвіявши попіл над якоюсь водоймою – рікою чи ставком».

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