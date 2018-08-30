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Телеканал СТБ / «Ультиматум»: яким буде перший випуск нового проекту

«Ультиматум»: яким буде перший випуск нового проекту

Телеканал СТБ

31 серпня на телеканалі СТБ відбудеться прем’єра нового проекту «Ультиматум». Час виходу шоу про стосунки в ефір  22:50. Які інтриги, скандали і розслідування чекають учасників програми, дізнайтеся вже зараз!

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У першому випуску глядачі побачать пару, у якої фінансовий конфлікт. Історія, знайома багатьом: «моя дружина марнотратка», «мій чоловік скупердяй». Саме розібратися, на чиєму боці правда, вони прийшли до студії «Ультиматуму».

Дружина звинувачує чоловіка в тому, що він не водить її в ресторани, ніколи не купує їй новий одяг, навіть продукти додому він часто приносить прострочені. Чоловік, зі свого боку, все заперечує. «У моєї дружини завищені запити, вона зовсім не вміє економити, а в жлобстві звинувачує мене», – обурюється чоловік.

Куди насправді йдуть гроші чоловіка? Звідки у дружини брендові речі? Чи готова пара піти на поступки один одному? І як до цієї історії причетний колишній коханий дівчини? Відповіді на всі ці питання ви дізнаєтеся вже 31 серпня о 22:50 на телеканалі СТБ.

А також дивіться відеоанонс першого випуску «Ультиматуму» вже зараз!

Video: «Ультиматум»: яким буде перший випуск нового проекту

Ультиматум випуск 1 розповість про пару, головний конфлікт якої розвивається на тлі грошей. В 1 випуск Ультиматуму вони будуть вирішувати цю сімейну проблему

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Дивіться прем’єрний випуск проекту «Ультиматум» 31 серпня о 22:50 на телеканалі СТБ!

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