31 августа на телеканале СТБ состоится премьера нового проекта «Ультиматум». Время выхода в эфир шоу про отношения — 22:50. Какие интриги, скандалы и расследования ждут участников первого выпуска проекта «Ультиматум», узнайте прямо сейчас!

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В первом выпуске зрители увидят пару, у которой конфликт на финансовой почве. История, знакомая многим: «моя жена транжира», «мой муж скупердяй». Именно разобраться, на чьей стороне правда, они пришли в студию «Ультиматума».

Жена обвиняет мужа в том, что он не водит ее в рестораны, никогда не покупает ей новую одежду, даже продукты домой он часто приносит просроченные. Муж, со своей стороны, все отрицает. «У моей жены завышены запросы, она совершенно не умеет экономить, а в жлобстве обвиняет меня», – возмущается мужчина.

Куда на самом деле уходят деньги мужа? Откуда у жены брендовые вещи? Готова ли пара пойти на уступки друг другу? И как в этой истории замешан бывший возлюбленный девушки? Ответы на все эти вопросы вы узнаете уже 31 августа в 22:50 на телеканале СТБ.

А также смотрите видеоанонс первого выпуска «Ультиматума» прямо сейчас!

Video: «Ультиматум»: каким будет первый выпуск нового проекта Ультиматум выпуск 1 расскажет о паре, главный конфликт которой развивается на фоне денег. В 1 выпуске Ультиматума они будут решать эту семейную проблему

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Смотрите премьерный выпуск проекта «Ультиматум» 31 августа в 22:50 на телеканале СТБ!

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