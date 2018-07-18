Олег Винник стане викладачем столичного університету

Олег Винник, талановитий музикант, суддя «Х-фактор» і найкрасивіший чоловік за версією «Vivа!» спробує себе в новому амплуа. Незабаром виконавець, який полонив серця сотень українських «вовчиць», стане викладачем кафедри шоу-бізнесу Київського національного університету культури і мистецтв. Про це на своїй сторінці в Instagram повідомив ректор КНУКіМ – Михайло Поплавський.

Зоряний викладацький склад столичного Університету культури і мистецтв поповнився. Читати лекції про шоу-бізнес студентам тепер буде топовий український артист – Олег Винник. Радісною новиною поділився ректор КНУКіМ Михайло Поплавський, опублікувавши також кілька фотографій, на яких він зображений разом з популярним співаком.



Здається, тепер студентів менше засмучує новина про те, що більша частина літа вже позаду, а навчальний рік не за горами. До речі, у тих, хто вже закінчив університет, з’явився серйозний стимул отримати другу вищу освіту…

Ну а якщо ви все ж не плануєте вгризатися в граніт науки разом зі студентами КНУКіМ, зовсім скоро ви зможете споглядати улюбленого виконавця щосуботи – в прямих ефірах вокального шоу «Х-фактор». Як і в минулому році, Олег Винник знову займе суддівське крісло проекту.

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