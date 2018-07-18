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Телеканал СТБ / Олег Винник станет преподавателем столичного университета

Олег Винник станет преподавателем столичного университета

Телеканал СТБ

Олег Винник, талантливый музыкант, судья «Х-фактор» и самый красивый мужчина по версии «Vivа!» попробует себя в новом амплуа. Вскоре исполнитель, пленивший сердца сотен украинских «вовчиць», станет преподавателем кафедры шоу-бизнеса Киевского национального университета культуры и искусств. Об этом на своей странице в Instagram сообщил ректор КНУКиИ – Михаил Поплавский.

Звездный преподавательский состав столичного Университета культуры и искусств пополнился. Читать лекции о шоу-бизнесе студентам теперь будет топовый украинский артист – Олег Винник. Радостной новостью поделился ректор КНУКиИ Михаил Поплавский, опубликовав также несколько фотографий, на которых он запечатлен вместе с популярным певцом.

Кажется, теперь студентов меньше огорчает новость о том, что большая часть лета уже позади, а учебный год не за горами. Кстати, у тех, кто уже окончил университет, появился серьезный стимул получить второе высшее образование…

Ну а если вы все же не планируете вгрызаться в гранит науки вместе со студентами КНУКиИ, совсем скоро вы сможете лицезреть любимого исполнителя каждую субботу – в прямых эфирах вокального шоу «Х-фактор». Как и в прошлом году, Олег Винник вновь займет судейское кресло проекта.

Не пропустите премьеру 9 сезона «Х-фактор» уже в сентябре на телеканале СТБ!

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