Сегодня, 31 июля, популярный артист, покоритель женских сердец и самый обаятельный жюри «Х-фактор»-9, Олег Винник, отмечает день рождения. Редакция сайта СТБ поздравляет артиста с юбилеем! Читайте в нашем материале, как же отпразднует эту дату Олег Винник?

Как говорит сам артист, он не любит шумных компаний, а предпочитает отмечать важные дни в кругу самых близких людей. Также в эксклюзивном интервью сайту телеканала СТБ Олег Винник рассказал, что в основном друзья устраивают ему сюрприз и сами организовывают что-нибудь интересное.

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Напомним, что недавно у Олега Винника состоялся тур «Ты в курсе», во время которого были представлены несколько новых песен. Среди свежих хитов – «Дари добро». Как рассказал артист, эта песня – продолжения всеми любимого хита «Счастье». Композиции даже немного похожи ,если прислушаться.

С туром Олег Винник успел объездить 14 городов, в 12 из которых певец выступал на стадионах и открытых площадках.

Редакция сайта STB.UA поздравляет Олега Винника с юбилеем и желает вдохновения и творческих успехов!

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