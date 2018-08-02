Суддя «Х-фактор»-9 Олег Винник відсвяткував ювілей у Домінікані

31 липня феномен української сцени та суддя «Х-фактор»-9 Олег Винник відзначив свій 45-й день народження. Співак неодноразово зізнавався, що не готується до цього свята. За традицією, імениннику влаштовують сюрпризи його друзі та рідні. Нинішній рік не став винятком. Рідні артиста зробили йому оригінальний подарунок і запросили на берег океану.

До слова, у зв’язку із різницею у часі між Україною і Домініканською Республікою, де зараз знаходиться виконавець, його день народження тривав на 7 годин довше звичайного.

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Першими фото з довгоочікуваного відпочинку Винник поділився на своїй сторінці в Instagram. На одному зі знімків артист відображений на пальмі.

«На день народження мені подарували.. пальму!», – жартуючи написав Олег.

Крім того, співак опублікував відео, в якому подякував своїм прихильникам за привітання і побажав, щоб у їх житті теж виповнились усі теплі слова, сказані на його адресу.

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«Любі мої! Хочу подякувати вам за щирі слова привітання у мій день народження, за те що ви прикрасили моє свято своїми теплими побажаннями. Будьте і ви кохані, щасливі, бережіть один одного. Люблю вас безмежно!», – відмітив Винник.

Публикация от Олег Винник (Olegg Vynnyk) (@olegg.vynnyk) 1 Авг 2018 в 8:35 PDT

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