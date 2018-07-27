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Телеканал СТБ / Напередодні ювілею Олег Винник розповів, як ставиться до свого віку

Напередодні ювілею Олег Винник розповів, як ставиться до свого віку

Телеканал СТБ

Співак року за версією премії «Золота жар-птиця» прикрасив обкладинку «Теленедели». 31 липня улюблений виконавець мільйонів українців Олег Винник відзначить 45-річний ювілей. Як артист ставиться до цієї дати, чи знайомий із кризою середнього віку і що думає про уколи краси, співак розповів в ексклюзивному інтерв’ю тижневику «Теленеделя». винник мини телегид«Я ніколи не думав про те, що рік від року старію. Навпаки – насолоджуюся кожним днем. Скажу більше: мене ніколи не відвідували думки про те, як було б чудово повернутися на 10 або 20 років тому. Нецікаво проживати по-іншому те, що вже було. Приймаю як дар кожен рік, тому що це новий досвід. Так що ні – не страждаю із цього приводу. У мене все класно!»- заявив Винник.

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«Якщо уколи краси дозволяють людині комфортніше себе почувати, чому ні? Хоча здоровий спосіб життя, відсутність шкідливих звичок і використання кремів – це, мені здається, більш прийнятний варіант. Ботокс і підтяжка обличчя все одно помітні. Дивлюся на своїх колег по шоубізу – і відразу бачу, хто був у пластичного хірурга, а хто до життя ставився розумніше», – зазначає співак.

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Крім того, у відвертій бесіді з журналістами музикант зізнався, яких радощів життя позбавляє популярність і чому він не готовий кинути сцену.

«Найголовніше – немає можливості бачитися із рідними. Шоу-бізнес дуже затягує, назад дороги немає. Зрозуміло, що можна взяти – і все кинути. Але коли розумієш, якими будуть наслідки, скільки всього може впасти за тобою, не можеш собі дозволити зупинитися. Адже є велика команда, яка від мене залежить», – говорить артист.

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Свіжий випуск тижневика «Теленеделя» з Олегом Винником на обкладинці вже у продажу!

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