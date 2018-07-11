Мінськ, Олександрія і Гомель отримали свою «порцію щастя» від феномена української сцени Олега Винника. З 5 по 10 липня в рамках Днів культури України в Республіці Білорусь артист порадував публіку авторськими баладами і танцювальними композиціями.

Приємним сюрпризом для глядачів стало виконання пісні «Ніч яка місячна», яка вже давно не звучала на концертах Винника. Прониклива «Передчуття», запальна «Тая Тай», справді народні «Ніно», «Счастье», «Вовчиця» – білоруси продемонстрували бездоганне знання пісень українського виконавця. У кожному місті зал аплодував стоячи, люди напам’ять підспівували рядки улюблених треків і танцювали.

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«Білоруську публіку не так просто розворушити. Глядачі звикли сидіти на концертах. Але на моїх виступах всі танцюють, і це дуже приємно», – поділився враженнями співак.

Зазначимо, що в перервах між музичними заходами у своїх соціальних мережах виконавець активно ділиться фото і відео про те, як він проводить час у Білорусі. Незважаючи на насичений графік, артист встигає давати інтерв’ю, займатися спортом, а також знайомитися з визначними пам’ятками країни.

Уже завтра Олег Винник виконає свої хіти у Вітебську на XXVII Міжнародному фестивалі мистецтв «Слов’янський базар». 28 липня співак продовжить всеукраїнський тур «Ти в курсі» на одеському стадіоні «Чорноморець». А восени музикант знову повернеться до Білорусі із сольними концертами. Виступи Олега Винника в Бресті та Мінську заплановано на 16 і 17 листопада відповідно.

Публикация от Олег Винник (Olegg Vynnyk) (@olegg.vynnyk) 10 Июл 2018 в 11:26 PDT

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