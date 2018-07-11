Минск, Александрия и Гомель получили свою «порцию счастья» от феномена украинской сцены Олега Винника. С 5 по 10 июля в рамках Дней культуры Украины в Республике Беларусь артист порадовал публику авторскими балладами и танцевальными композициями.

Приятным сюрпризом для зрителей стало исполнение песни «Ніч яка місячна», уже давно не звучавшей на концертах Винника. Проникновенная «Передчуття», зажигательная «Тая Тай», поистине народные «Нино», «Счастье», «Вовчиця» – белорусы продемонстрировали отличное знание песен украинского исполнителя. В каждом городе зал аплодировал стоя, люди наизусть подпевали строчки любимых треков и танцевали.

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«Белорусскую публику не так просто расшевелить. Зрители привыкли сидеть на концертах. Но на моих выступлениях все танцуют, и это очень приятно», – поделился впечатлениями певец.

Отметим, что в перерывах между музыкальными мероприятиями в своих социальных сетях исполнитель активно делится фото и видео о том, как он проводит время в Беларуси. Несмотря на насыщенный график, артист успевает давать интервью, заниматься спортом, а также знакомиться с достопримечательностями страны.

Уже завтра Олег Винник исполнит свои хиты в Витебске на XXVII Международном фестивале искусств «Славянский базар». 28 июля певец продолжит всеукраинский тур «Ты в курсе» на одесском стадионе «Черноморец». А осенью музыкант снова вернется в Беларусь с сольными концертами. Выступления Олега Винника в Бресте и Минске запланированы на 16 и 17 ноября соответственно.

Публикация от Олег Винник (Olegg Vynnyk) (@olegg.vynnyk) 10 Июл 2018 в 11:26 PDT

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