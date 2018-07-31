Сьогодні, 31 липня, популярний артист, підкорювач жіночих сердець і найчарівніший журі «Х-фактор»-9, Олег Винник, відзначає день народження. Редакція сайту СТБ вітає артиста з ювілеєм! Читайте в нашому матеріалі, як же відсвяткує цю дату Олег Винник?

Як говорить сам артист, він не любить шумних компаній, а вважає за краще відзначати важливі дні в колі найближчих людей. Також в ексклюзивному інтерв’ю сайту телеканалу СТБ Олег Винник розповів, що в основному друзі влаштовують йому сюрприз і самі організовують щось цікаве.

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Нагадаємо, що нещодавно у Олега Винника відбувся тур «Ты в курсе», під час якого були представлені кілька нових пісень. Серед свіжих хітів – «Дари добро». Як розповів артист, ця пісня – продовження усіма улюбленого хіта «Счастье». Композиції навіть трохи схожі, якщо прислухатися.

Із туром Олег Винник встиг об’їздити 14 міст, у 12 з яких співак виступав на стадіонах і відкритих майданчиках.

Редакція сайту STB.UA вітає Олега Винника з ювілеєм і бажає натхнення та творчих успіхів!

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