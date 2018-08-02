Судья «Х-фактор»-9 Олег Винник отметил юбилей в Доминикане

31 июля феномен украинской сцены и судья «Х-фактор»-9 Олег Винник отметил свой 45-й день рождения. Певец неоднократно признавался, что не готовится к этому празднику. По традиции, имениннику устраивают сюрпризы его друзья и родные. Нынешний год не стал исключением. Близкие артиста сделали ему оригинальный подарок и пригласили на берег океана.

К слову, в связи с разницей во времени между Украиной и Доминиканской Республикой, где сейчас находится исполнитель, его день рождения продлился на 7 часов дольше обычного.

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Первыми фото с долгожданного отдыха Винник поделился на своей странице в Instagram. На одном из снимков артист запечатлен на пальме.

«На день народження мені подарували.. пальму!», – в шутку подписал Олег.

Кроме того, певец опубликовал видео, в котором поблагодарил своих поклонников за поздравления и пожелал, чтобы в их жизни тоже исполнились все теплые слова, сказанные в его адрес.

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«Любі мої! Хочу подякувати вам за щирі слова привітання у мій день народження, за те що ви прикрасили моє свято своїми теплими побажаннями. Будьте і ви кохані, щасливі, бережіть один одного. Люблю вас безмежно!», – отметил Винник.

Публикация от Олег Винник (Olegg Vynnyk) (@olegg.vynnyk) 1 Авг 2018 в 8:35 PDT

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