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Телеканал СТБ / Стало відомо, хто з підлітків став переможцем шоу «МастерШеф» 2018

Стало відомо, хто з підлітків став переможцем шоу «МастерШеф» 2018

Телеканал СТБ

30.05.2018 у 18 випуску «МастерШеф» підлітки билися в суперфіналі за титул чемпіона проекту. Ерудована Настя Кобиляцька, щира Кароліна Залевська та впевнена у собі Таня Куриленко зійшлися у вирішальній битві, щоб показати всю свою майстерність та отримати омріяний кубок. Суворі судді пильно вивчали презентації та смаки представлених страв і зробили такий складний вибір… Тож хто з учасниць блискуче впорався із завданнями і хто виграв «МастерШеф» — читайте в матеріалі.

Дивитися онлайн: Суперфінал МастерШеф. Підлітки на Кулінарному випускному. 18 випуск

настя кобиляцька

Настя Кобиляцька

У суперфіналі «МастерШеф» підлітки повинні були приготувати за три години по три страви — закуску, основну страву і десерт. Це мали бути такі кулінарні витвори, якими учасниці могли б пишатися, — і їм це вдалося. Закуска Насті Кобиляцької — буряково-гранатові канелоні з сиром горгонзола — викликала у суддів вау-ефект! Вони були вражені кількістю використаних технік і балансом смаків, але водночас порадили використовувати менше елементів у презентації. В основній страві судді відзначили ідеальний ступінь просмаження каре ягняти, ідею з гречаним паніруванням і яскраву презентацію. Але порція була замалою, адже під час приготування Настя впустила перший шматок каре. І наостанок дівчина подала варіацію «Сант-Оноре»: від верхньої частини десерту Насті судді просто були в захваті, а от нижня частина, навпаки, розчарувала.

кароліна залевська

Кароліна Залевська

Кароліна Залевська обрала для себе цікаву стратегію — приготувати просто, але надзвичайно смачно. Які закуску дівчина подала креветки з біском і трьома видами крему. Хоча біску було замало, все ж у ньому відчувалися приємні морські нотки — це був вишуканий смак, який міг навіяти теплі спогади про середземноморське узбережжя. Основною стравою Кароліни стало каре ягняти спокусливо-рожевого кольору. Але судді вирішили, що дівчина використовувала мало технік, хоча смак визнали просто ідеальним. У своєму десерті Кароліна вдало поєднувала не тільки кольори, а й смаки: два креми були вишуканими і ніжними. Але її компоте виявилося прошарком желе, адже дівчина додала занадто багато желатину.

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таня куриленко

Таня Куриленко

Таня Куриленко як закуску подала ідеально просмаженого тунця у фісташковому паніруванні з соусом голландез. Хоча панірування було нерівномірним і трохи зіпсувало витончену презентацію, ця страва, на думку журі, цілком може подаватися в ресторані. Під час приготування основної страви Таня вирішила здивувати суддів технікою slow cooking, проте не вгадала ступінь просмаження каре ягняти. Але помилка не зіпсувала смак страви: овочі ідеально поєднувалися з м’ясом і створювали гармонійну картину. На десерт у Тані був кокосовий мус із бісквітом дакуаз, кокосовою меренгою і желе з манго. І хоча бісквіт недостатньо піднявся, смак десерту був збалансованим.

мастер шеф підлітки

Тож хто з підлітків став переможцем «МастерШеф»? У кожної суперфіналістки були і моменти недоробок, і кулінарні досягнення. Кожна з них довела, що здатна стати втіленням шеф-кухаря нового покоління. Суддям було дуже складно визначитися, кому ж із дівчат дістанеться перемога. Настя, Кароліна і Таня гідно пройшли цей суперфінал і заслуговували на перемогу. Але все ж одне меню однозначно виділялося серед інших і заслуговувало на те, щоб його подавали в ресторані. Кубок «МастерШеф», а разом з тим 100 тисяч гривень і курс навчання в найпрестижнішій кулінарній школі, отримала Настя Кобиляцька. Саме Настя змогла здивувати своїми стравами і вразити талантом вимогливих суддів!

Video: Стало відомо, хто з підлітків став переможцем шоу «МастерШеф» 2018

Хто виграв Мастер Шеф Підлітки? Стало відомо хто став переможцем у фіналі Мастер Шеф 30.05.2018. Читайте, хто переміг у фіналі Мастер Шеф. Підлітки на Кулінарному випускному

Video: Стало відомо, хто з підлітків став переможцем шоу «МастерШеф» 2018

Хто виграв Мастер Шеф Підлітки? Стало відомо хто став переможцем у фіналі Мастер Шеф 30.05.2018. Читайте, хто переміг у фіналі Мастер Шеф. Підлітки на Кулінарному випускному

Video: Стало відомо, хто з підлітків став переможцем шоу «МастерШеф» 2018

Хто виграв Мастер Шеф Підлітки? Стало відомо хто став переможцем у фіналі Мастер Шеф 30.05.2018. Читайте, хто переміг у фіналі Мастер Шеф. Підлітки на Кулінарному випускному

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